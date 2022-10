È sinonimo di ministero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sinonimo di ministero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DICASTERO

Significato/Curiosita : E sinonimo di ministero

Viceparroco è un presbitero che il vescovo diocesano invia a una parrocchia per affiancare il parroco. nell'italia settentrionale è diffuso, come sinonimo, il...

Disambiguazione – "dicastero" rimanda qui. se stai cercando l'omonima istituzione curiale, vedi dicastero (curia romana). un ministero statale (anche dicastero o ministero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

