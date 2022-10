La sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATP

Significato/Curiosita : La sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti

Of tennis professionals, meglio nota con la sigla atp, è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo. nacque...

atp – adenosina trifosfato, la molecola chiave nel metabolismo energetico della cellula

