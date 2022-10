Sigla del Fondo Monetario Internazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla del Fondo Monetario Internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FMI

Significato/Curiosita : Sigla del fondo monetario internazionale

Il fondo monetario internazionale (in sigla fmi; in inglese international monetary fund, imf) è un'organizzazione internazionale pubblica a carattere...

Monetario internazionale fmi – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di kalemie (repubblica democratica del congo) fmi – canzone rivoluzionaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con sigla; fondo; monetario; internazionale; sigla di un istituto postuniversitario; Sono analoghi agli Hp sigla ; sigla che può seguire Cd; La sigla dei 33 giri; È in fondo alla colonna vertebrale; In fondo a Broadway; fondo di tazze; Quello per le minestre è fondo ; Sistema monetario Europeo; La sigla del Fondo monetario interazionale; Fondo monetario internazionale sigla; Acclamazione teatrale internazionale ; Collettivo internazionale di estrema sinistra; Corte internazionale di Giustizia In giro per il mondo; Ha un esercito internazionale ; Cerca nelle Definizioni