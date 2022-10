Riveste certe torte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riveste certe torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GLASSA

Significato/Curiosita : Riveste certe torte

Caratteristica della glassa è di asciugare, formando un guscio lucido sul dolce. la parola "glassa" deriva dal francese glace, ovvero "ghiaccio". le glasse possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con riveste; certe; torte; riveste pareti; riveste il veicolo; riveste il corpo umano; riveste coperte nautiche; Vengono utilizzate in certe gare ciclistiche; Relativi a certe barriere... aerodinamiche; Fonazione di certe lettere; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; La città dove è nata la Sachertorte ; Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate; Base per molte torte ; Base per torte simile a una meringa fra;