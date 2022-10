Risultato ingannevole di un test clinico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risultato ingannevole di un test clinico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Risultato ingannevole di un test clinico

La locuzione studio clinico (o trial clinico, dall'inglese) viene utilizzata in diversi contesti e talvolta con diversi significati. generalmente nell'accezione...

Generando un falso allarme (falso positivo), mentre se un programma dannoso fosse identificato come innocuo si avrebbe un falso negativo. in medicina...