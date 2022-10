Riduce lo sforzo dell autista in discesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduce lo sforzo dell autista in discesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SERVOFRENO

Moderne si utilizzano servofreni a depressione, che sono composti da una valvola che mette in comunicazione la camera stagna del servofreno con il collettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con riduce; sforzo; dell; autista; discesa; riduce l imponibile fiscale; Con Bacco e tabacco riduce l uomo in cenere; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo; Con Bacco e Venere... riduce l uomo in cenere; Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo ; _ sprecata, cioè uno sforzo inutile; Progressiva intensificazione di uno sforzo ; Un numero... da ultimo sforzo ; La capitale dell Ucraina; Protegge la mano dell o spadaccino; Il centro benessere dell albergo; La città dell a Croisette; Le ingrana l autista ; In mano all autista ; Auto di lusso con vetro tra passeggeri e autista ; Lo riempie l autista ; La discesa dei passeggeri da una nave o un aereo; La discesa velocissima di un rapace: in __; Si alterna alla discesa ; La discesa sul nostro satellite; Cerca nelle Definizioni