Ridotta in polvere - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MACINATA

Significato/Curiosita : Ridotta in polvere

Latte in polvere deve avvenire con acqua non troppo calda ed inserendo la polvere "a pioggia" affinché non si formino grumi. il rapporto polvere-acqua...

La carne macinata cuocia molto più rapidamente della carne intera. in alcune preparazioni viene anche consumata a crudo. la carne macinata viene ottenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con ridotta; polvere; ridotta a brandelli; Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio; Gruppo etnico africano di statura ridotta ; Costruiscono in scala ridotta ; Spezia in polvere o in grani; polvere per fotocopiatrici; Una polvere cosmetica per il viso; Dove rodono lasciano polvere ; Cerca nelle Definizioni