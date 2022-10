Rende gonfia la capigliatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende gonfia la capigliatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COTONATURA

Significato/Curiosita : Rende gonfia la capigliatura

Corporatura massiccia e la mascella marcata. è pelato, e quando si arrabbia gli si arrossa la cima della testa e gli si gonfia il collo, ricordando un...

Quanto permette di "prendere" più capelli). dopo aver provveduto alla cotonatura, pettinando i capelli al contrario, delle ciocche aventi base quadrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con rende; gonfia; capigliatura; La può prende re solo l uomo; Comprende Ravenna e Rimini; Il territorio sardo che comprende Carbonia; Si prende per mettersi in fila alle poste; Si gonfia per usarlo; Un gonfia bile galleggiante; Sono... palloni gonfia ti; Chi se le dà si gonfia ; Rossa come può esserlo una capigliatura ; Caratterizzano la capigliatura di molti Giamaicani; capigliatura posticcia; capigliatura ... removibile;