Le religiose che assistevano i malati in ospedale - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SUORE

Significato/Curiosita : Le religiose che assistevano i malati in ospedale

Proprie cure ai malati poveri che, dimessi dagli ospedali cittadini, non avevano dove passare la convalescenza. nel 1558 papa paolo iv le assegnò l'uso...

Canonicamente eretta dalla legittima autorità ecclesiastica. le congregazioni di suore di diritto pontificio sono elencate nell'annuario pontificio. a differenza...

