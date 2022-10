C è quella da stiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella da stiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Il ferro da stiro è un piccolo elettrodomestico che viene impiegato in ambito casalingo per "stirare", ovvero per rimuovere le pieghe nel tessuto che derivano...

Segmento asse di un triangolo asse – municipalità del belgio. asse – fiume della provenza, francia asse – dorsale collinare in germania asse – classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; stiro; A Milano c è quella Granda; quella anofele trasmette la malaria; C è anche quella abbreviata; quella da pesca può avere il mulinello; Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti; Piano... da stiro ; Quella del gelato è di polistiro lo o di plastica; L indumento No stiro ; Cerca nelle Definizioni