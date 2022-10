Quella di melanzane è un piatto molto gustoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di melanzane è un piatto molto gustoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PARMIGIANA

Significato/Curiosita : Quella di melanzane e un piatto molto gustoso

di ogni comune e delle zone montane e marine. le tradizionali “melanzane ripiene” sono un piatto tipico, semplice e gustoso della cucina calabrese e si...

La parmigiana di melanzane, anche melanzane alla parmigiana o semplicemente parmigiana, è un piatto a base di melanzane fritte e gratinate in forno con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; melanzane; piatto; molto; gustoso; C è quella da stiro; A Milano c è quella Granda; quella anofele trasmette la malaria; C è anche quella abbreviata; Un piatto a base di melanzane ; Uno squisito modo di cuocere le melanzane ; Ricetta tipica di Napoli: melanzane a __; Piatto a base di melanzane , olive, capperi e sedano; piatto di origine turca; Un piatto tipico dei ristoranti mediorientali; Il piatto per zuppe e minestre; piatto spagnolo di riso con carne o pesce spa; Funghi molto velenosi; Un tipo di rubino molto pregiato; Carrozza leggera molto diffusa nell Ottocento; Vasta, molto grande; Saporito, gustoso ; gustoso cocktail a base di pomodoro; Un gustoso pasticcio; gustoso intingolo; Cerca nelle Definizioni