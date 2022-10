C è qualcuno che li avvista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è qualcuno che li avvista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : C e qualcuno che li avvista

Vive di caccia, e vi segrega la ragazza. qualche tempo dopo, mentre l'orco è a caccia, viola avvista una donna sull'altro lato del burrone e la implora di...

Cercando altri significati, vedi ufo (disambigua). un oggetto volante non identificato (ovni) noto anche con l'acronimo inglese ufo (unidentified flying object... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con qualcuno; avvista; Avuti da qualcuno il contrario di dati; Si fa per far inciampare qualcuno ; Scusare qualcuno e non portare rancore; Politico pagato per favorire qualcuno ; Ogni tanto qualcuno li avvista ; avvista re, intravedere; Si avvista dall alto mare; A volte qualcuno li avvista ; Cerca nelle Definizioni