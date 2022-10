Il Pupi celebre regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pupi celebre regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il pupi celebre regista

Diretto da pupi avati, in cui ha esordito come attrice la celebre cantante lirica katia ricciarelli che per la sua interpretazione ha vinto il nastro d'argento...

Pupi avati, all'anagrafe giuseppe avati (bologna, 3 novembre 1938), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano. giuseppe...