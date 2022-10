Vi si puntano i gomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si puntano i gomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRACCIOLI

Significato/Curiosita : Vi si puntano i gomiti

Aperta, ma tenuta verticalmente. le dita dei tre con il braccio piegato puntano verso il basso. nel fregio 167 (cii, scena cxli), tre daci stendono il...

Giovanni francesco braccioli – pittore italiano grazio braccioli – letterato, librettista e giurista italiano mauro braccioli – pittore e scenografo italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

