Pronto a saltare in aria - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MINATO

Significato/Curiosita : Pronto a saltare in aria

Foranea) nel quale erano disseminati migliaia di ordigni esplosivi pronti a saltare in aria. diventarono strutture ufficiali della marina militare nel 1952...

minato ( minato-ku) è uno dei 23 quartieri speciali di tokyo in giappone...

