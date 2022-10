La presa di possesso di una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La presa di possesso di una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : INSEDIAMENTO

Significato/Curiosita : La presa di possesso di una carica

la presa di roma, nota anche come breccia di porta pia, fu l'episodio del risorgimento che sancì l'annessione di roma al regno d'italia. avvenuta il 20...

insediamento – sinonimo di colonia insediamento umano – sinonimo di località abitata insediamento rurale – insediamento situato in campagna insediamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con presa; possesso; carica; Impresa commerciale, azienda; Regione compresa tra i 15 e i 50 chilometri di quota; presa gio; Una presa per collegare il TV al videoregistratore; Trasforma l amore in possesso ; Che hanno appena preso possesso di una carica; Avere in possesso ; Prendere possesso di un posto; Una formidabile scarica ; Incarica to di pagare una cambiale; Operazione di carica mento di una nave; È incarica to di fare osservazioni; Cerca nelle Definizioni