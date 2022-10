Si prepara con il pomodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara con il pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUGO

Significato/Curiosita : Si prepara con il pomodoro

Passata di pomodoro, o conserva di pomodoro, è una conserva alimentare a base di pomodoro. si lavano i pomodori, si tagliano a metà e si puliscono dai...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sugo (disambigua). in gastronomia, il sugo è una salsa omogenea preparata con diversi ingredienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

