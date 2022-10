Prati per mandrie e greggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prati per mandrie e greggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASCOLI

Significato/Curiosita : Prati per mandrie e greggi

Erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un'area di pascolo a un'altra;...

Disambiguazione – "pascoli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pascoli (disambigua). giovanni pascoli (san mauro di romagna, 31 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con prati; mandrie; greggi; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti prati ci; È complementare alla prati ca; L avanzare della prati ca; Lo prati cano certi turisti per avere un passaggio; Prato per mandrie e greggi; Sono riservati alle mandrie ; Decima le mandrie ; Prato per mandrie ; Grossa nave per il trasporto del greggi o; L Organizzazione che fissa la produzione di greggi o; Sentiero naturale tracciato dalle greggi ; Custode di greggi ; Cerca nelle Definizioni