È il più nordico degli Stati Uniti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ALASKA

Significato/Curiosita : E il piu nordico degli stati uniti

Cui si aggiunge il turkmenistan come membro associato. la sede della csi è a minsk, capitale della bielorussia. la comunità degli stati indipendenti nacque...

l'alaska (pron. /a'laska/; in inglese ascolta[·info], /'læsk/), italianizzata...

