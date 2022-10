Piedi della metrica latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piedi della metrica latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIAMBI

Significato/Curiosita : Piedi della metrica latina

Senario, l'adonio e altri. nella metrica italiana moderna vengono chiamati piedi quei gruppi di versi che formano le strofe della canzone o la stanza di una...

Quando il giambo compare in un numero pari di unità, si conta per metri, e non per piedi; cosa che non accade quando i giambi sono dispari. il giambo ammette... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

