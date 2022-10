Pianticella secca o stentata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianticella secca o stentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STERPO

Significato/Curiosita : Pianticella secca o stentata

Prevalentemente un deserto sabbioso, con numerose dune ricoperte da una stentata vegetazione che possono essere alte fino a 150 cm. le dune sono di tre...

sterpo (sterp in friulano) è una frazione del comune di bertiolo (udine) di 25 abitanti. in questa piccola frazione si trova una villa che fu della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

