Un pezzo della scacchiera - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ALFIERE

alfiere – portatore di bandiera alfiere – atleta che porta la bandiera per il suo paese alla cerimonia inaugurale dei giochi olimpici alfiere – figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con pezzo; della; scacchiera; Rifare il pezzo ; pezzo d artiglieria... per fare il pesto; pezzo che completerebbe un intero: __ mancante; Area in cui si trova Cortina d Ampezzo ; Il nome della Colombari; Si paga caro nell ambiente della malavita; È luminoso quello della lucciola; Iniziali della Cristoforetti, l astronauta; Sulla scacchiera muovono solo in diagonale; Un edificio... sulla scacchiera ; Pezzi ai lati della scacchiera ; Le caselle d una scacchiera ;