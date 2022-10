Si fa per andare avanti nella trattativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa per andare avanti nella trattativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CONTROPROPOSTA

Altre definizioni con andare; avanti; nella; trattativa; Baglioni in una canzone lo supplica di non andare via; andare ... all opera; andare spediti e sicuri: senza __; Umiliarsi davanti al nemico: andare a __; Umiliarsi davanti al nemico: andare a __; Piegati, curvi in avanti ; L area davanti al palcoscenico; Davanti alla cascina; Interviene nella fase delle indagini preliminari; Si girano nella radio; Porre nella tana; Segue Cagnano nella Provincia dell Aquila; Continuare ad aumentare le proprie pretese in una trattativa ; La fine della trattativa ; trattativa diplomatica; Documento scritto preliminare ad una trattativa commerciale o finanziaria; Cerca nelle Definizioni