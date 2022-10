Il patriarca sull Arca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il patriarca sull Arca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NOÈ

Significato/Curiosita : Il patriarca sull arca

L'arca dell'alleanza (in ebraico , arôn habbrît, pronuncia moderna /aon hab'it/), secondo la bibbia, era una cassa di legno d'acacia con...

Altri significati, vedi noe. disambiguazione – "noach" rimanda qui. se stai cercando la parashah, vedi noach (parashah). noè (in ebraico: , noach... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

