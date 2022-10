Un passatempo per persone industriose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passatempo per persone industriose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAI DA TE

Significato/Curiosita : Un passatempo per persone industriose

Tipica della cultura punk e della musica indipendente, vedi etica diy. fai da te o faidaté (calco dell'inglese do it yourself, a volte abbreviato con la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con passatempo; persone; industriose; passatempo per chi canta; passatempo al computer; Un passatempo con le carte; passatempo ; Raggruppamento o insieme di persone ; Insieme di persone che lavorano senza salario; persone che ruotano attorno a un VIP fra; Insieme di persone ; Cerca nelle Definizioni