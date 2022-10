Le passa l insonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le passa l insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NOTTATACCE

Significato/Curiosita : Le passa l insonne

Sedazione e il trattamento dell'insonnia, ma è stato anche usato come siero della verità negli interrogatori. il farmaco non obbliga le persone a dire la verità...

Mentre nello stesso anno è protagonista, con l'orchestraccia, de la nottataccia su raiplay. nell'estate 2022 è nuovamente impegnata su radio 2, insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

