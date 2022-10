Partigianeria eccessiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partigianeria eccessiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FAZIOSITÀ

Significato/Curiosita : Partigianeria eccessiva

Un violento spirito di parte, da una faziosità senza limiti e da una partigianeria che non possiamo condividere. gli astenuti totali sono stati 75. sono...

Sulla faziosità wikizionario contiene il lemma di dizionario «faziosità» faziosità: definizione e significato di faziosità, su corriere.it. faziosità: significato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con partigianeria; eccessiva; Agiscono con partigianeria ; Lodati eccessiva mente; eccessiva per quantità; Affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue; Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva ; Cerca nelle Definizioni