Il pane per le ostie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pane per le ostie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AZIMO

Significato/Curiosita : Il pane per le ostie

Tale tipo di pane. in ricordo dell'ultima cena di gesù il pane azzimo, sotto forma di ostie, viene utilizzato nell'eucaristia da alcune confessioni cristiane...

Il pane azzimo o azimo (dal greco µ = senza lievito) è un tipo di pane preparato con farina di cereali e acqua, come tutti gli altri pani, senza tuttavia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con pane; ostie; I bambini lo mangiano spalmato sul pane ; Metà pane ; Bastoncini di pasta di pane ; Maneggiare acqua e farina per fare il pane ; Strade o ferrovie che corrono lungo la costie ra; Una rientranza costie ra; Località campana che dà il nome a una nota costie ra; Il tabernacolo delle ostie consacrate; Cerca nelle Definizioni