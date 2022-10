Ovvero per gli antichi Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ovvero per gli antichi Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AUT

Significato/Curiosita : Ovvero per gli antichi romani

Bizantini romania, basileia romaion o pragmata romaion, che significa "terra dei romani", "impero dei romani"; i bizantini si consideravano ancora romani (romaioi...

aut-aut (in danese: enten-eller) è un'opera del filosofo danese søren kierkegaard che tratta ed esplora le prime due modalità esistenziali: la vita estetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

