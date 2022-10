Un ordine di monaci orientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordine di monaci orientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTONIANI

I monaci basiliani sono monaci che si ispirano alla regola di san basilio (nato nel 330 e morto nel 379). possono essere sia di rito greco che latino...

antoniani è il nome attribuito ai membri dei numerosi ordini religiosi ispirati alla figura ed alla spiritualità di sant'antonio abate: antoniani di sant'efrem...

