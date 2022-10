Un opera divina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera divina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La piccola opera della divina provvidenza (in latino parvum opus divinae providentiae) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri...

Proteggere il creato con un messaggio in occasione della xliii giornata mondiale per la pace, dal titolo: se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. il messaggio...