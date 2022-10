Fu un nostro presidente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu un nostro presidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EINAUDI

Significato/Curiosita : Fu un nostro presidente

Vedi presidente (gioco). il titolo di presidente (dal latino prae sedere, 'sedersi prima', abbreviato pres.) è attribuito a una persona che svolge un ruolo...

Principi liberali di einaudi. alla condivisione per la politica economica di de stefani, tuttavia, corrisponde, da parte di einaudi, una sempre maggior... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con nostro; presidente; Il nostro lo usano più gli altri; Un nostro simile; È nostro nelle preghiere; Graham che scrisse Il nostro agente all Avana; Luca, ex-presidente della Ferrari; L attuale vicepresidente degli Usa; Roberto, presidente della Lombardia fino al 2013; Un seguace dell ex presidente cubano Fidel; Cerca nelle Definizioni