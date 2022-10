Nelle questure c è l operativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle questure c è l operativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : Nelle questure c e l operativa

Immagini o altri file su questura elenco di siti web delle questure italiane, su questure.poliziadistato.it. organigramma delle questure, su poliziadistato...

sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

