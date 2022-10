Nazione europea ricca di laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nazione europea ricca di laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FINLANDIA

Significato/Curiosita : Nazione europea ricca di laghi

Tra i più caratteristici elementi di questo paesaggio è rappresentato dalla ricca presenza d'acqua; infatti molti laghi e fiumi importanti si trovano in...

Significati, vedi finlandia (disambigua). coordinate: 65°n 27°e / 65°n 27°e65; 27 la finlandia (in finlandese: suomi[·info], in svedese: finland[·info]),... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

