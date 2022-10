Mutevole come il tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutevole come il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VARIABILE

Significato/Curiosita : Mutevole come il tempo

Essere mutevole e che l'eternità, propria di dio, al contrario, è l'assenza assoluta della mutabilità, del movimento, concludendone che il tempo non preesiste...

variabile – in matematica, un oggetto che in momenti diversi può assumere valori all'interno di un certo insieme variabile – in statistica, insieme di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con mutevole; come; tempo; Instabilità, mutevole zza; Lo stato fisico dal volume fisso ma forma mutevole ; Estremamente varia, mutevole ; Di colore mutevole , iridescente; Si utilizzano come antifurto per moto e bici; Sforacchiati come certi mobili; Uno spettacolo come Il fantasma dell Opera; Una nave come quelle usate da Colombo; Un passatempo per persone industriose; Studia il tempo che faceva milioni di anni fa; Passatempo per chi canta; Narrazione dei fatti accaduti in ordine di tempo ; Cerca nelle Definizioni