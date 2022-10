Modo scherzoso di indicare i figlioletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modo scherzoso di indicare i figlioletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARMOCCHI

Significato/Curiosita : Modo scherzoso di indicare i figlioletti

Dispregiativo per indicare persone albanesi, termine che oggi probabilmente ha una connotazione anche semplicemente goliardica e scherzosa, ma che è pur sempre...

Contiene una pagina dedicata a francesco costantino marmocchi biografia di francesco costantino marmocchi nel dizionario biografico degli italiani treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con modo; scherzoso; indicare; figlioletti; Il creatore di Quasimodo ; Si prepara con il pomodo ro; In modo del tutto spropositato; In modo discontinuo; Miliardari, detto in modo scherzoso ; Tedesco... in tono scherzoso ; Uno scherzoso ... pazienza!; Uno scherzoso appellativo; indicare , significare; Termine popolare per indicare un ciclomotore; Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; Cerca nelle Definizioni