Un mezzo barbaro d indagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo barbaro d indagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORTURA

Significato/Curiosita : Un mezzo barbaro d indagine

Particolare queste ultime a costituire un oggetto di difficile indagine e quantificazione. esse sono infatti un insieme eterogeneo di atteggiamenti rituali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tortura (disambigua). la tortura è un metodo di coercizione fisica o psicologica, talvolta inflitta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

