Un materiale malleabile usato dai bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un materiale malleabile usato dai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONGO

Significato/Curiosita : Un materiale malleabile usato dai bambini

Gruppo e al 6º periodo della tavola degli elementi. è un metallo tenero, denso, duttile e malleabile. di colore bianco azzurrognolo appena tagliato, esposto...

Specie: pongo pygmaeus - orango del borneo pongo pygmaeus pygmaeus pongo pygmaeus morio pongo pygmaeus wurmbii pongo abelii - orango di sumatra pongo tapanuliensis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con materiale; malleabile; usato; bambini; materiale per candele; materiale antiaderente per pentole; materiale usato nella chirurgia estetica; Come un materiale che protegge da alte temperature; malleabile ; Versatile, malleabile ; Duttile, malleabile ; Metallo malleabile con simbolo Sn; Il suffisso latino usato per i comparativi; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Il greco è usato in matematica; Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale; I bambini lo mangiano spalmato sul pane; Supporti aggiuntivi alle bici dei bambini ; I bambini non devono accettarle dagli sconosciuti; Formano cori di bambini ; Cerca nelle Definizioni