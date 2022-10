Mascherarsi per confondersi nell ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mascherarsi per confondersi nell ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MIMETIZZARSI

Significato/Curiosita : Mascherarsi per confondersi nell ambiente

Selenio. nel mondo animale, il colore bianco è spesso utilizzato per mimetizzarsi nella neve. molti animali (ad esempio la volpe polare) attraversano durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con mascherarsi; confondersi; nell; ambiente; Tradito nell aspettativa; Lottarono a lungo con i patrizi nell antica Roma; Quello dei Cantici è nell a Bibbia; Si fa per andare avanti nell a trattativa; Permette l accesso a un ambiente interrato; Come un ambiente privo di contaminazioni; ambiente congeniale a una specie; Un capace ambiente ;