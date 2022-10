Il Martin che negli Anni 50 cantava That s amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Martin che negli Anni 50 cantava That s amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DEAN

Significato/Curiosita : Il martin che negli anni 50 cantava that s amore

Giovane artista bianco dalle sonorità afroamericane, che cantava il blues that's all right, mama: il colonnello desidera ardentemente conoscerlo e incontra...

dean martin, pseudonimo di dino paolo martino crocetti (steubenville, 7 giugno 1917 – beverly hills, 25 dicembre 1995), è stato un cantante, attore e comico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

