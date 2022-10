Si mangia imbottito a merenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia imbottito a merenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANINO

Significato/Curiosita : Si mangia imbottito a merenda

Per le merende in cantina, tipiche delle zone di produzione vinicola. il suo consumo è tradizionalmente associato ai venditori ambulanti che si recano...

Significati, vedi panino (disambigua). un panino è una forma di pane di piccola pezzatura, la quale per ellissi può indicare anche il panino imbottito. molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

