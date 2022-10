Fa mancare il respiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa mancare il respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Fa mancare il respiro

Sotto vari punti di vista, come tema principale. dall'amore che fa mancare il respiro (l'emozione non ha voce) a quello verso un amico scomparso (l'arcobaleno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). l'asma (dal greco sµa, «affanno») è una sindrome caratterizzata da aumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

