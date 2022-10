Malfermi, barcollanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malfermi, barcollanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Malfermi, barcollanti

E posti d'influenza nella sua amministrazione; la sua età e la salute malferma erano stati oggetto di attenzione durante la campagna elettorale e tutti...

Una virtù vacillante è un romanzo in 20 capitoli dello scrittore giapponese yukio mishima pubblicato per la prima volta nel 1957 e uscito per la prima...