Lottarono a lungo con i patrizi nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lottarono a lungo con i patrizi nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLEBEI

Significato/Curiosita : Lottarono a lungo con i patrizi nell antica roma

Censore, i quali si scagliarono contro le culture extra-romane, tacciate di corruzione dei costumi, e lottarono contro l'ellenizzazione dei costumi a favore...

Disambiguazione – "plebe" rimanda qui. se stai cercando il politico italiano, vedi armando plebe. i plebei (singolare "plebeo") nell'antica roma erano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

