La località presso Siena in cui Farinata sconfisse i Guelfi - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : MONTAPERTI

La localita presso siena in cui farinata sconfisse i guelfi

315411°n 11.439414°e43.315411; 11.439414 la battaglia di montaperti fu combattuta a montaperti, pochi chilometri a sud-est di siena, il 4 settembre 1260... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

