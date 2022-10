La Laura di Strani amori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Laura di Strani amori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAUSINI

strani amori è un brano musicale della cantante italiana laura pausini, con la quale si qualifica 3ª nella sezione campioni al festival di sanremo nel...

Laura pausini nasce il 16 maggio 1974 a faenza, in provincia di ravenna, e cresce a solarolo. è la primogenita del cantante di pianobar fabrizio pausini (insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Le hanno laura e Curd; La laura che ha lanciato La solitudine; Il cantore di laura ; La città della Francia in cui Petrarca incontrò laura ; strani era; I territori strani eri incorporati in una Nazione; Si uniscono e lottano contro il giogo strani ero; Irragionevole predilezione per tutto ciò che è strani ero; amori romantici; La figura retorica dell ariostesco Le donne, i cavallieri l arme, gli amori ; Gli amori di gioventù; Puri come gli amori platonici;