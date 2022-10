Lasciato a metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciato a metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lasciato a meta

Messo a punto e sviluppato dalla fifa dalla metà degli anni 1980 in poi, dalla versione originale così definita a partire dal secondo dopoguerra in sud america...

Perfetto. l'efficacia del coito interrotto come metodo contraccettivo è pertanto in assoluto tra le più scarse. il coito interrotto può comportare problemi dal...