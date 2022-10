Jean Étienne, pittore svizzero del 700 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jean Étienne, pittore svizzero del 700. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIOTARD

Significato/Curiosita : Jean etienne, pittore svizzero del 700

Considerato il più importante pittore rococò ed ebbe una grande influenza sui suoi successori, inclusi françois boucher (1703-1770) e jean-honoré fragonard (1732-1806)...

Jean-étienne liotard (ginevra, 22 dicembre 1702 – ginevra, 12 giugno 1789) è stato un pittore svizzero del xviii secolo. nato a ginevra nel 1702 da genitori...

