Un isola a nord di Samo - Cruciverba

Un isola a nord di Samo.

Soluzione 4 lettere : CHIO

Significato/Curiosita : Un isola a nord di samo

samo o samos (in greco: sµ) è un'isola greca dell'egeo orientale, ubicata tra l'isola di chio a nord, le isole del dodecaneso, in particolare patmo...

chio – isola della grecia nel mare egeo chio – comune della grecia nella periferia dell'egeo settentrionale chio – unità periferica della grecia...

