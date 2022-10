Un inviato... che esce dal lago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un inviato... che esce dal lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMISSARIO

Significato/Curiosita : Un inviato... che esce dal lago

Del figlio, dicendole che antonio si era convinto che franco avesse tradito il clan, e che perciò stato ucciso e buttato nel lago di monticchio proprio...

Nell'emissario, possono venirsi a creare delle correnti, chiamate "correnti di emissario", che modificano localmente la normale stratificazione termica delle acque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con inviato; esce; lago; Il Marco ex inviato del Grande fratello; Servizio di un giornalista inviato fra; Primo satellite inviato in orbita intorno al globo; Piccolo scudo ovale che gli antichi romani credevano inviato in terra dal dio Marte; Il pesce ... più magro; Cresce in grappoli; esce quando ti tagli; Fettine di carne o pesce a crudo; lago del Bergamasco; Il lago detto Sebino; L affluente del Reno che forma il lago di Thun; Mare euroasiatico, il lago più grande della Terra; Cerca nelle Definizioni